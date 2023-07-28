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Козырев Никифор Кириллович

Место рождения

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Козырев Кирилл Никитич

Мать: Козырева Мария Кирилловна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
26.01.1897 ст.

Жена: Козырева Марфа Васильевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.11.1897 ст.

Дочь: Жгун Федора Никифоровна

Мать ребёнка: Козырева Марфа Васильевна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1899 ст.

Сын: Козырев Иван Никифорович

Мать ребёнка: Козырева Марфа Васильевна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1903 ст.

Сын: Козырев Василий Никифорович

Мать ребёнка: Козырева Марфа Васильевна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1905 ст.

Дочь: Козырева Юлия Никифоровна

Мать ребёнка: Козырева Марфа Васильевна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1907 ст.

Сын: Козырев Андрей Никифорович

Мать ребёнка: Козырева Марфа Васильевна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1914 ст.

Сын: Козырев Анисим Никифорович

Мать ребёнка: Козырева Марфа Васильевна

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно