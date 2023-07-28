Козырев Никифор Кириллович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Козырев Кирилл Никитич
Бракосочетание
26.01.1897 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.11.1897 ст.
Дочь: Жгун Федора Никифоровна
Мать ребёнка: Козырева Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
20.09.1899 ст.
Мать ребёнка: Козырева Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
11.08.1903 ст.
Сын: Козырев Василий Никифорович
Мать ребёнка: Козырева Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
24.02.1905 ст.
Дочь: Козырева Юлия Никифоровна
Мать ребёнка: Козырева Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
02.02.1907 ст.
Сын: Козырев Андрей Никифорович
Мать ребёнка: Козырева Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
15.02.1914 ст.
Сын: Козырев Анисим Никифорович
Мать ребёнка: Козырева Марфа Васильевна
Смерть
Неизвестно