Козырева (Коваленко) Марфа Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.07.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1876 ст.
Бракосочетание
26.01.1897 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.11.1897 ст.
Дочь: Жгун Федора Никифоровна
Отец ребёнка: Козырев Никифор Кириллович
Рождение ребёнка
20.09.1899 ст.
Отец ребёнка: Козырев Никифор Кириллович
Рождение ребёнка
11.08.1903 ст.
Сын: Козырев Василий Никифорович
Отец ребёнка: Козырев Никифор Кириллович
Рождение ребёнка
24.02.1905 ст.
Дочь: Козырева Юлия Никифоровна
Отец ребёнка: Козырев Никифор Кириллович
Рождение ребёнка
02.02.1907 ст.
Сын: Козырев Андрей Никифорович
Отец ребёнка: Козырев Никифор Кириллович
Рождение ребёнка
15.02.1914 ст.
Сын: Козырев Анисим Никифорович
Отец ребёнка: Козырев Никифор Кириллович
Смерть
Неизвестно