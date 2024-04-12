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Козырева (Коваленко) Марфа Васильевна

Место рождения

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

03.07.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1876 ст.

Отец: Коваленко Василий Петрович

Мать: Коваленко Анна Павловна

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.01.1897 ст.

Муж: Козырев Никифор Кириллович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.11.1897 ст.

Дочь: Жгун Федора Никифоровна

Отец ребёнка: Козырев Никифор Кириллович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1899 ст.

Сын: Козырев Иван Никифорович

Отец ребёнка: Козырев Никифор Кириллович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1903 ст.

Сын: Козырев Василий Никифорович

Отец ребёнка: Козырев Никифор Кириллович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1905 ст.

Дочь: Козырева Юлия Никифоровна

Отец ребёнка: Козырев Никифор Кириллович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1907 ст.

Сын: Козырев Андрей Никифорович

Отец ребёнка: Козырев Никифор Кириллович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1914 ст.

Сын: Козырев Анисим Никифорович

Отец ребёнка: Козырев Никифор Кириллович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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