Козырева (Шрам) Фёкла Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смерти24.03.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Шрам Андрей Степанович
Рождение ребёнка
30.03.1899 ст.
Отец ребёнка: Козырев Максим Кириллович
Рождение ребёнка
14.01.1902 ст.
Дочь: Козырева Фёкла Максимовна
Отец ребёнка: Козырев Максим Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лупанова Анна Максимовна
Отец ребёнка: Козырев Максим Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1902 ст.