Козырева (Шрам) Фёкла Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева (Шрам) Фёкла Андреевна

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

24.03.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Шрам Андрей Степанович

Мать: не указана

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.03.1899 ст.

Сын: Козырев Иван Максимович

Отец ребёнка: Козырев Максим Кириллович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1902 ст.

Дочь: Козырева Фёкла Максимовна

Отец ребёнка: Козырев Максим Кириллович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лупанова Анна Максимовна

Отец ребёнка: Козырев Максим Кириллович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев Максим Кириллович

Смерть
24.03.1902 ст.
Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
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