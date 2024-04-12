Козырева (Жгун) Агриппина Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Бракосочетание
19.05.1902 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.05.1903 ст.
Сын: Козырев Мефодий Максимович
Отец ребёнка: Козырев Максим Кириллович
Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно