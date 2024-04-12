Козырева (Жгун) Агриппина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева (Жгун) Агриппина Трофимовна

Место рождения

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1863 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.05.1902 ст.

Муж: Козырев Максим Кириллович

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.05.1903 ст.

Сын: Козырев Мефодий Максимович

Отец ребёнка: Козырев Максим Кириллович

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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