Зайцев Андрей Анатольевич 17.11.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайцев Андрей Анатольевич

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Место рождения

Москва, Россия

Дата рождения

17.11.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1956

Отец: Градов (Кейс) Герман Карлович

Мать: Терпиловская (Зайцева) Ирина Никифоровна

Москва, Россия
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
высшее, МИАИ
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Место жительства
Неизвестно
Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Бракосочетание
07.01.1989

Жена: Зайцева (Половинчик) Екатерина Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва
Witnesses:Witnesses:А.Самохин, В.Басов. Фрунзенский ЗАГС. Успенская церковь Новодевичьего монастыря.
Рождение ребёнка
13.08.1989

Дочь: Зайцева Анна Андреевна

Мать ребёнка: Зайцева (Половинчик) Екатерина Иосифовна

Москва, Россия, роддом №25
8.40 утра. Вес 2850, рост 47
Развод
27.09.2002

Жена: Зайцева (Половинчик) Екатерина Иосифовна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

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