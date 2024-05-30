Зайцев Андрей Анатольевич
Место рожденияМосква, Россия
Дата рождения17.11.1956
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1956
Москва, Россия
Образование
Неизвестно
высшее, МИАИ
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Место жительства
Неизвестно
Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Бракосочетание
07.01.1989
Witnesses:Witnesses:А.Самохин, В.Басов. Фрунзенский ЗАГС. Успенская церковь Новодевичьего монастыря.
Рождение ребёнка
13.08.1989
Дочь: Зайцева Анна Андреевна
Мать ребёнка: Зайцева (Половинчик) Екатерина Иосифовна
Москва, Россия, роддом №25
8.40 утра. Вес 2850, рост 47
Развод
27.09.2002
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область