Терпиловская (Зайцева) Ирина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терпиловская (Зайцева) Ирина Никифоровна

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Место рождения

Смолнеская обл., Темкинский р-н, д. Силенки

Дата рождения

19.01.1930

Дата смерти

19.11.2004

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1930

Отец: Зайцев Никифор Тимофеевич

Мать: Зайцева Елена Антоновна

Смолнеская обл., Темкинский р-н, д. Силенки
Образование
С 1950 по 1955
Муз. училище при МК им. Чайковского
среднее музыкальное
Рождение ребёнка
17.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Градов Герман Карлович

Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терпиловский Анатолий Михайлович

Развод
Неизвестно

Муж: Градов Герман Карлович

Работа или профессия
Неизвестно
ГАБТ СССР, Москва
актриса, певица
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Градов Герман Карлович

Смерть
19.11.2004
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Москва, Кунцевское клдб., уч. 9
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