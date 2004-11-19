Терпиловская (Зайцева) Ирина Никифоровна
Место рожденияСмолнеская обл., Темкинский р-н, д. Силенки
Дата рождения19.01.1930
Дата смерти19.11.2004
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1930
Отец: Зайцев Никифор Тимофеевич
Мать: Зайцева Елена Антоновна
Смолнеская обл., Темкинский р-н, д. Силенки
Образование
С 1950 по 1955
Муз. училище при МК им. Чайковского
среднее музыкальное
Рождение ребёнка
17.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Градов Герман Карлович
Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ГАБТ СССР, Москва
актриса, певица
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.11.2004
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Москва, Кунцевское клдб., уч. 9