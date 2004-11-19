Зайцева (Мельникова) Елена Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Зайцев Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Зайцев Никифор Тимофеевич
Смолнеская обл., Монастырщинский р-н, д. Свечевка
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Зайцев Никифор Тимофеевич
Смолнеская обл., Монастырщинский р-н, д. Свечевка
Рождение ребёнка
19.01.1930
Дочь: Терпиловская Ирина Никифоровна
Отец ребёнка: Зайцев Никифор Тимофеевич
Смолнеская обл., Темкинский р-н, д. Силенки
Место жительства
Неизвестно
Фрунзенская наб, 2/1
Смерть
Неизвестно
Москва, Россия