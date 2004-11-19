Зайцева (Мельникова) Елена Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева (Мельникова) Елена Антоновна

Зайцева (Мельникова) Елена Антоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Зайцев Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Зайцев Никифор Тимофеевич

Смолнеская обл., Монастырщинский р-н, д. Свечевка
Рождение ребёнка
1924

Сын: Зайцев Пётр Никифорович

Отец ребёнка: Зайцев Никифор Тимофеевич

Смолнеская обл., Монастырщинский р-н, д. Свечевка
Рождение ребёнка
19.01.1930

Дочь: Терпиловская Ирина Никифоровна

Отец ребёнка: Зайцев Никифор Тимофеевич

Смолнеская обл., Темкинский р-н, д. Силенки
Место жительства
Неизвестно
Фрунзенская наб, 2/1
Смерть
Неизвестно
Москва, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close