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Зайцев Никифор Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1921

Сын: Зайцев Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Зайцева (Мельникова) Елена Антоновна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Зайцев Пётр Никифорович

Мать ребёнка: Зайцева (Мельникова) Елена Антоновна

Рождение ребёнка
19.01.1930

Дочь: Терпиловская (Зайцева) Ирина Никифоровна

Мать ребёнка: Зайцева (Мельникова) Елена Антоновна

Смерть
Неизвестно

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