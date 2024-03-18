Зайцев Никифор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайцев Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1921
Сын: Зайцев Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Зайцева (Мельникова) Елена Антоновна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Зайцева (Мельникова) Елена Антоновна
Рождение ребёнка
19.01.1930
Дочь: Терпиловская (Зайцева) Ирина Никифоровна
Мать ребёнка: Зайцева (Мельникова) Елена Антоновна
Смерть
Неизвестно