Зайцева (Половинчик) Екатерина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения11.07.1967
Дата смерти02.07.2003
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1967
Отец: скрыто настройками приватности
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Образование
?.06.1984
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
среднее
Образование
С 01.09.1984 по 20.06.1985
Художественное техническое училищ. среднее специальное. Чертёжник-конструктор, архитектура
Бракосочетание
07.01.1989
Муж: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
13.08.1989
Дочь: Зайцева Анна Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, Россия, роддом №25
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Развод
27.09.2002
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
02.07.2003
Причина смерти: Рак мозга
Похороны
29.08.2003
Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область