Зайцева (Половинчик) Екатерина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева (Половинчик) Екатерина Иосифовна

Зайцева (Половинчик) Екатерина Иосифовна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.07.1967

Дата смерти

02.07.2003

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1940 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1967

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Половинчик Рената Леонидовна

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Образование
?.06.1984
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
среднее
Образование
С 01.09.1984 по 20.06.1985
Москва, город федерального значения Москва
Художественное техническое училищ. среднее специальное. Чертёжник-конструктор, архитектура
Бракосочетание
07.01.1989

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.08.1989

Дочь: Зайцева Анна Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, Россия, роддом №25
Скрыто настройками приватности
Развод
27.09.2002

Муж: скрыто настройками приватности

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
02.07.2003
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Рак мозга
Похороны
29.08.2003
Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close