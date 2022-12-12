Зайцева (Зайцева) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева (Зайцева) Анна Андреевна

Зайцева (Зайцева) Анна Андреевна

avatar

Место рождения

Москва, Россия, роддом №25

Дата рождения

13.08.1989

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1967 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1989

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Зайцева Екатерина Иосифовна

Москва, Россия, роддом №25
Скрыто настройками приватности
Крещение
28.01.1990
Москва, Храм Успения Новодевичьего монастыря
протоиерей Михаил Рязанцев
Рождение ребёнка
06.03.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зеленоград, Москва, Россия
Место жительства
2006
Зеленогад
Current address:1
Бракосочетание
31.08.2013

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, Зеленоград
Рождение ребёнка
13.02.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Образование
2015
Московский институт социальной психологии
высшее | бухгалтер
Развод
2021

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Московский ингститут социальной психологии
Работа или профессия
Неизвестно
Москва
менеджер по кадрам
Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close