Беляев Андрей Васильев
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Беляев Василей Козмин
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Беляева Мария Мартемьянова
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Беляева Мария Мартемьянова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Беляева Наталья Андреева
Мать ребёнка: Беляева Мария Мартемьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850
По девятой ревизии Андрею Васильеву 57 лет Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Васильевском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № ... Показать все