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Беляев Андрей Васильев

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1793

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Беляев Василей Козмин

Мать: Беляева Евдокия Кириллова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1822

Сын: Беляев Никандр Андреев

Мать ребёнка: Беляева Мария Мартемьянова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Беляев Григорий Андреев

Мать ребёнка: Беляева Мария Мартемьянова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Беляева Наталья Андреева

Мать ребёнка: Беляева Мария Мартемьянова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Мария Мартемьянова

Смерть
После 1850
По девятой ревизии Андрею Васильеву 57 лет Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Васильевском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № ... Показать все
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