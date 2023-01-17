Беляева (Жезлова) Евдокия Кириллова
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Василей, 27 лет, у него жена Евдокия Кириллова дочь, 26 лет, взята Лальской округи Шолской волости деревни Фомилова у крестьянина Кирила Жезлова Основание: МКАУ ВУЦА Ф. 591. Оп. 1. Д. 947. Л. 438-438 ... Показать все
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Беляев Василей Козмин
Бракосочетание
Неизвестно
По данным V ревизии населения (1795 г.) в деревне Берсеневе Варженского Богословского волостного присуда Южской трети Великоустюжской области и округи Вологодского наместничества проживали черносошные... Показать все
Смена фамилии
Неизвестно
2‑я ревизия, РГАДА 350-2-3763, 1748 г. Подробнее на сайте «Родная Вятка»: в деревне Фомилове при реке Югу Архангелогородская губерния, Великоустюжская провинция, Великоустюжский уезд Южская треть, Шо... Показать все
Смерть
До 1850