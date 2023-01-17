Беляева (Жезлова) Евдокия Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Жезлова) Евдокия Кириллова

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Место рождения

Фомилово, Плесовская волость, Никольский уезд

Дата рождения

1768

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Фомилово, Плесовская волость, Никольский уезд
Василей, 27 лет, у него жена Евдокия Кириллова дочь, 26 лет, взята Лальской округи Шолской волости деревни Фомилова у крестьянина Кирила Жезлова Основание: МКАУ ВУЦА Ф. 591. Оп. 1. Д. 947. Л. 438-438 ... Показать все
Рождение ребёнка
1793

Сын: Беляев Андрей Васильев

Отец ребёнка: Беляев Василей Козмин

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Василей Козмин

По данным V ревизии населения (1795 г.) в деревне Берсеневе Варженского Богословского волостного присуда Южской трети Великоустюжской области и округи Вологодского наместничества проживали черносошные... Показать все
Смена фамилии
Неизвестно
2‑я ревизия, РГАДА 350-2-3763, 1748 г. Подробнее на сайте «Родная Вятка»: в деревне Фомилове при реке Югу Архангелогородская губерния, Великоустюжская провинция, Великоустюжский уезд Южская треть, Шо... Показать все
Смерть
До 1850
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
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