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Беляева Мария Мартемьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Беляев Никандр Андреев

Отец ребёнка: Беляев Андрей Васильев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Беляев Григорий Андреев

Отец ребёнка: Беляев Андрей Васильев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Беляева Наталья Андреева

Отец ребёнка: Беляев Андрей Васильев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Андрей Васильев

Смерть
После 1850
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