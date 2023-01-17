Беляева Мария Мартемьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Беляев Андрей Васильев
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Беляев Андрей Васильев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Беляева Наталья Андреева
Отец ребёнка: Беляев Андрей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850