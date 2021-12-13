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Беляев Василей Козмин

Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1767

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Беляев Козма Петров

Мать: Беляева (Ребцовских) Дарья Иванова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева (Жезлова) Евдокия Кириллова

По данным V ревизии населения (1795 г.) в деревне Берсеневе Варженского Богословского волостного присуда Южской трети Великоустюжской области и округи Вологодского наместничества проживали черносошные... Показать все
Рождение ребёнка
1793

Сын: Беляев Андрей Васильев

Мать ребёнка: Беляева (Жезлова) Евдокия Кириллова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1806

Сын: Беляев Филипп Васильев

Мать ребёнка: Беляева (Жезлова) Евдокия Кириллова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#1 Ревизские сказки о числе душ казенных и экономических крестьян по Велико-Устюгскому уезду Вологодской губернии за 1811 год Фонд 388. Опись 1. Дело 8... Показать все
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Беляева Авдотья Васильева

Мать ребёнка: Беляева (Жезлова) Евдокия Кириллова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
1835
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

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