Беляев Василей Козмин
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Бракосочетание
Неизвестно
По данным V ревизии населения (1795 г.) в деревне Берсеневе Варженского Богословского волостного присуда Южской трети Великоустюжской области и округи Вологодского наместничества проживали черносошные... Показать все
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Беляева (Жезлова) Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Беляева (Жезлова) Евдокия Кириллова
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#1 Ревизские сказки о числе душ казенных и экономических крестьян по Велико-Устюгскому уезду Вологодской губернии за 1811 год Фонд 388. Опись 1. Дело 8... Показать все
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Беляева Авдотья Васильева
Мать ребёнка: Беляева (Жезлова) Евдокия Кириллова
Смерть
1835