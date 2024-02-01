Волныский Иван Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волынский Савелий
Рождение ребёнка
02.09.1894
Сын: Волынский Михаил Иванович
Мать ребёнка: Волынская Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
06.03.1896
Сын: Волынский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Волынская Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
07.04.1899
Дочь: Бокова Василиса( Васса) Ивановна
Мать ребёнка: Волынская Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
03.11.1900
Дочь: Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Волынская Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
19.05.1902
Мать ребёнка: Волынская Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
16.07.1903
Сын: Волынский Николай Иванович
Мать ребёнка: Волынская Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
26.10.1904
Дочь: Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Волынская Надежда Алексеевна
Смерть
Неизвестно