Волныский Иван Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолныский Иван Савельевич

Волныский Иван Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волынский Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1894

Сын: Волынский Михаил Иванович

Мать ребёнка: Волынская Надежда Алексеевна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.03.1896

Сын: Волынский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Волынская Надежда Алексеевна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.04.1899

Дочь: Бокова Василиса( Васса) Ивановна

Мать ребёнка: Волынская Надежда Алексеевна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.11.1900

Дочь: Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Волынская Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
19.05.1902

Сын: Волынский Иван Иванович

Мать ребёнка: Волынская Надежда Алексеевна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.07.1903

Сын: Волынский Николай Иванович

Мать ребёнка: Волынская Надежда Алексеевна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.10.1904

Дочь: Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Волынская Надежда Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close