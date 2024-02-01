Волынская Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолынская Надежда Алексеевна

Волынская Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1894

Сын: Волынский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Волныский Иван Савельевич

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.03.1896

Сын: Волынский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Волныский Иван Савельевич

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.04.1899

Дочь: Бокова Василиса( Васса) Ивановна

Отец ребёнка: Волныский Иван Савельевич

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.11.1900

Дочь: Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Волныский Иван Савельевич

Рождение ребёнка
19.05.1902

Сын: Волынский Иван Иванович

Отец ребёнка: Волныский Иван Савельевич

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.07.1903

Сын: Волынский Николай Иванович

Отец ребёнка: Волныский Иван Савельевич

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.10.1904

Дочь: Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Волныский Иван Савельевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close