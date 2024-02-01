Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1904

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1904

Отец: Волныский Иван Савельевич

Мать: Волынская Надежда Алексеевна

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