Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Матрёна Ивановна
Матрёна Ивановна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.10.1904
Пол
Женский
Отец
Волныский Иван Савельевич
Мать
Волынская Надежда Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1904
Отец:
Волныский Иван Савельевич
Мать:
Волынская Надежда Алексеевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия