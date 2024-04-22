Бокова (Волынская) Василиса( Васса) Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.04.1899
Дата смертиДо ?.09.1960
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1899
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Боков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Гусева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Боков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
14.08.1929
Дочь: Кузнецова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Боков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Балабешко Вера Ивановна
Отец ребёнка: Боков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Боков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Чичкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Боков Иван Матвеевич
Смерть
До ?.09.1960