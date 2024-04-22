Бокова (Волынская) Василиса( Васса) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокова (Волынская) Василиса( Васса) Ивановна

Место рождения

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.04.1899

Дата смерти

До ?.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1899

Отец: Волныский Иван Савельевич

Мать: Волынская Надежда Алексеевна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Боков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Боков Иван Матвеевич

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Гусева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Боков Иван Матвеевич

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.08.1929

Дочь: Кузнецова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Боков Иван Матвеевич

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Балабешко Вера Ивановна

Отец ребёнка: Боков Иван Матвеевич

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Боков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Боков Иван Матвеевич

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Чичкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Боков Иван Матвеевич

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До ?.09.1960
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