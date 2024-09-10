Гуляев Фёдор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гуляев Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуляева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
07.09.1918
Мать ребёнка: Гуляева Галина Ивановна
предположительно родился в Свердловской области Лысьвенский район пос.Серебрянка
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Гуляева Галина Ивановна
Пермь, Пермский, Пермский край
был рожден в Молотовской области
Рождение ребёнка
15.10.1936
Сын: Гуляев Владислав Федорович
Мать ребёнка: Гуляева Галина Ивановна
Смерть
Неизвестно