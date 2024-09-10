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Гуляев Фёдор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гуляев Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
07.09.1918

Сын: Гуляев Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Гуляева Галина Ивановна

предположительно родился в Свердловской области Лысьвенский район пос.Серебрянка
Рождение ребёнка
1922

Сын: Гуляев Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Гуляева Галина Ивановна

Пермь, Пермский, Пермский край
был рожден в Молотовской области
Рождение ребёнка
15.10.1936

Сын: Гуляев Владислав Федорович

Мать ребёнка: Гуляева Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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