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Гуляев Владислав Федорович

Место рождения

Красновишерск

Дата рождения

15.10.1936

Дата смерти

26.08.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1936

Отец: Гуляев Фёдор Григорьевич

Мать: Гуляева Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляева (Бахарева) Тамара Александровна

Рождение ребёнка
17.10.1958

Сын: Гуляев Сергей Владиславович

Мать ребёнка: Гуляева (Бахарева) Тамара Александровна

Рождение ребёнка
08.07.1964

Дочь: Торсунова (Гуляева) Марина Владиславовна

Мать ребёнка: Гуляева (Бахарева) Тамара Александровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
26.08.1995
Пермь, Пермский, Пермский край

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