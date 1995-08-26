Гуляев Владислав Федорович
Место рожденияКрасновишерск
Дата рождения15.10.1936
Дата смерти26.08.1995
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1936
Отец: Гуляев Фёдор Григорьевич
Мать: Гуляева Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1958
Сын: Гуляев Сергей Владиславович
Мать ребёнка: Гуляева (Бахарева) Тамара Александровна
Рождение ребёнка
08.07.1964
Дочь: Торсунова (Гуляева) Марина Владиславовна
Мать ребёнка: Гуляева (Бахарева) Тамара Александровна
Смерть
26.08.1995