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Гуляева Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляев Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
07.09.1918

Сын: Гуляев Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Гуляев Фёдор Григорьевич

предположительно родился в Свердловской области Лысьвенский район пос.Серебрянка
Рождение ребёнка
1922

Сын: Гуляев Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Гуляев Фёдор Григорьевич

Пермь, Пермский, Пермский край
был рожден в Молотовской области
Рождение ребёнка
15.10.1936

Сын: Гуляев Владислав Федорович

Отец ребёнка: Гуляев Фёдор Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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