Гуляева Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1918
Отец ребёнка: Гуляев Фёдор Григорьевич
предположительно родился в Свердловской области Лысьвенский район пос.Серебрянка
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Гуляев Фёдор Григорьевич
Пермь, Пермский, Пермский край
был рожден в Молотовской области
Рождение ребёнка
15.10.1936
Сын: Гуляев Владислав Федорович
Отец ребёнка: Гуляев Фёдор Григорьевич
Смерть
Неизвестно