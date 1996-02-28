Гуляева (Бахарева) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева (Бахарева) Тамара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.02.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахарев Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляев Владислав Федорович

Рождение ребёнка
17.10.1958

Сын: Гуляев Сергей Владиславович

Отец ребёнка: Гуляев Владислав Федорович

Рождение ребёнка
08.07.1964

Дочь: Торсунова (Гуляева) Марина Владиславовна

Отец ребёнка: Гуляев Владислав Федорович

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
28.02.1996
Пермь, Пермский, Пермский край

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