Гуляева (Бахарева) Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.02.1996
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахарев Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1958
Сын: Гуляев Сергей Владиславович
Отец ребёнка: Гуляев Владислав Федорович
Рождение ребёнка
08.07.1964
Дочь: Торсунова (Гуляева) Марина Владиславовна
Отец ребёнка: Гуляев Владислав Федорович
Смерть
28.02.1996