Шатов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1939
Дата смерти11.05.2007
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1939
Отец: Шатов Василий Петрович
Мать: Шатова Секлетея Ивановна
Бракосочетание
1963
Жена: Шатова Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.09.1964
Сын: Шатов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Шатова Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.03.1968
Дочь: Кузьмина Елена Александровна
Мать ребёнка: Шатова Нина Дмитриевна
Смерть
11.05.2007