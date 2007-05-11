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Шатов Александр Васильевич

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Место рождения

Кононово, Никитинская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

23.03.1939

Дата смерти

11.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1939

Отец: Шатов Василий Петрович

Мать: Шатова Секлетея Ивановна

Кононово, Никитинская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
1963

Жена: Шатова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.09.1964

Сын: Шатов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Шатова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.03.1968

Дочь: Кузьмина Елена Александровна

Мать ребёнка: Шатова Нина Дмитриевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Смерть
11.05.2007
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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