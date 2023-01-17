Шатов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1891 по 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1891 по 1892
Отец: Шатов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Абрамова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Шатова Секлетея Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1939
Сын: Шатов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Шатова Секлетея Ивановна
Кононово, Никитинская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шатова Секлетея Ивановна
Смерть
Неизвестно