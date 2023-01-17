Шатов Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатов Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1891 по 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1891 по 1892

Отец: Шатов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Абрамова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Шатова Секлетея Ивановна

Рождение ребёнка
23.03.1939

Сын: Шатов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Шатова Секлетея Ивановна

Кононово, Никитинская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатова Секлетея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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