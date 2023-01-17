Шатова Секлетея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШатова Секлетея Ивановна

Шатова Секлетея Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1891 по 1892 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Абрамова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Шатов Василий Петрович

Рождение ребёнка
23.03.1939

Сын: Шатов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Шатов Василий Петрович

Кононово, Никитинская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатов Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close