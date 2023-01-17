Шатова Секлетея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Абрамова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Шатов Василий Петрович
Рождение ребёнка
23.03.1939
Сын: Шатов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Шатов Василий Петрович
Кононово, Никитинская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно