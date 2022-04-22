Кузьмина (Шатова) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения15.03.1968
Дата смерти22.04.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1968
Отец: Шатов Александр Васильевич
Мать: Шатова Нина Дмитриевна
Бракосочетание
29.09.1990
Рождение ребёнка
18.04.1992
Дочь: Кузьмина Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Кузьмин Сергей Юльевич
Рождение ребёнка
18.11.1996
Дочь: Кузьмина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Кузьмин Сергей Юльевич
Смерть
22.04.2022
Филино, Шуйский муниципальный район, Ивановская область