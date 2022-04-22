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Кузьмина (Шатова) Елена Александровна

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Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

15.03.1968

Дата смерти

22.04.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1968

Отец: Шатов Александр Васильевич

Мать: Шатова Нина Дмитриевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
29.09.1990

Муж: Кузьмин Сергей Юльевич

Рождение ребёнка
18.04.1992

Дочь: Кузьмина Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Кузьмин Сергей Юльевич

Зименки, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
18.11.1996

Дочь: Кузьмина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Кузьмин Сергей Юльевич

Зименки, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
22.04.2022
Филино, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
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