село Зименки, село Зименки, Шуйский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Зименки

Шуйский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ивановской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Ковровский уезд
3010Зименки, с. вл.при рч. Сибирянке (Себерне).373530117144Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Ковровский уезд, Зименковская волость
821. Зименки, село бывшее владельческое, при реке Сиберянке, дворов 21, жителей 131, волостное правление (уездный город в 38 верстах), 2 церкви православных, часовня, шко Показать все

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Ковровский уезд, Зименковская волость
3142Зименки село1782910537

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Владимирская губерния, Ковровский уезд, Зименковская волость
село Зименки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Шуйский район
589079Зименкисело56°42'41°25'O-37-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Шуйский муниципальный район, Колобовское городское поселение
24633154111с Зименкисело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close