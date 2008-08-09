Шатова (Карачева) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатова (Карачева) Нина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1938

Дата смерти

09.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1938

Отец: Карачев Дмитрий Осипович

Мать: Карачева Мария Федоровна

Место рождения - Затон 40 лет октября
Бракосочетание
1963

Муж: Шатов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
11.09.1964

Сын: Шатов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Шатов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
15.03.1968

Дочь: Кузьмина Елена Александровна

Отец ребёнка: Шатов Александр Васильевич

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Смерть
09.08.2008
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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