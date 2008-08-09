Шатова (Карачева) Нина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1938
Дата смерти09.08.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1938
Отец: Карачев Дмитрий Осипович
Мать: Карачева Мария Федоровна
Место рождения - Затон 40 лет октября
Бракосочетание
1963
Рождение ребёнка
11.09.1964
Сын: Шатов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Шатов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
15.03.1968
Дочь: Кузьмина Елена Александровна
Отец ребёнка: Шатов Александр Васильевич
Смерть
09.08.2008