Карачева (Стуленкова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карачева (Стуленкова) Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1914

Дата смерти

12.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1914

Отец: Стуленков Федор Иванович

Мать: Стуленкова Анисья

Рождение ребёнка
17.01.1936

Сын: Карачев Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Карачев Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
11.07.1938

Дочь: Шатова Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Карачев Дмитрий Осипович

Место рождения - Затон 40 лет октября
Рождение ребёнка
31.12.1941

Дочь: Жеребцова Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Карачев Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
17.07.1945

Сын: Карачев Валерий Дмитриевич

Отец ребёнка: Карачев Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
19.10.1953

Дочь: Романова Светлана Дмитриевна

Отец ребёнка: Карачев Дмитрий Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карачев Дмитрий Осипович

Смерть
12.01.1972
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