Карачева (Стуленкова) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1914
Дата смерти12.01.1972
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1914
Отец: Стуленков Федор Иванович
Мать: Стуленкова Анисья
Рождение ребёнка
17.01.1936
Сын: Карачев Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Карачев Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
11.07.1938
Дочь: Шатова Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Карачев Дмитрий Осипович
Место рождения - Затон 40 лет октября
Рождение ребёнка
31.12.1941
Дочь: Жеребцова Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Карачев Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
17.07.1945
Сын: Карачев Валерий Дмитриевич
Отец ребёнка: Карачев Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
19.10.1953
Дочь: Романова Светлана Дмитриевна
Отец ребёнка: Карачев Дмитрий Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.1972