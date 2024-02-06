Пегов Степан Ульянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пегов Ульян Антонович
Рождение ребёнка
07.02.1889 ст.
Мать ребёнка: Пегова Гликерия Семеновна
Сынково, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
06.11.1890
Мать ребёнка: Пегова Гликерия Семеновна
Коледино, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
03.10.1892 ст.
Мать ребёнка: Пегова Гликерия Семеновна
д.Пятиловка Тульской губернии, Богородицкого уезда Коломенской волости
Рождение ребёнка
30.01.1896 ст.
Мать ребёнка: Пегова Гликерия Семеновна
Смерть
Неизвестно