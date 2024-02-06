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Пегов Степан Ульянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пегов Ульян Антонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1889 ст.

Сын: Пегов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Пегова Гликерия Семеновна

Сынково, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
06.11.1890

Сын: Пегов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Пегова Гликерия Семеновна

Коледино, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
03.10.1892 ст.

Сын: Пегов Иван Степанович

Мать ребёнка: Пегова Гликерия Семеновна

д.Пятиловка Тульской губернии, Богородицкого уезда Коломенской волости
Рождение ребёнка
30.01.1896 ст.

Сын: Пегов Василий Степанович

Мать ребёнка: Пегова Гликерия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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