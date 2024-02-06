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Пегов Ульян Антонович

Место рождения

Пятиловка Тульской губернии, Богородицкого уезда Коломенской волости

Дата рождения

С 1846 по 1847 ст.

Дата смерти

29.05.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1846 по 1847 ст.

Отец: Пегов Пигов Антон

Мать: не указана

Пятиловка Тульской губернии, Богородицкого уезда Коломенской волости
Рождение ребёнка
Около 1865 ст.

Сын: Пегов Фрол Ульянович

Мать ребёнка: не указана

д. Пятилинка, Богородицкого уезда, Тульской губернии
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.

Дочь: Пегова Надежда Ульяновна

Мать ребёнка: не указана

д. Пятиловка, Коломенской волости, Богородицкого уезда, Тульской губернии
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Долгова Анна Ульяновна

Мать ребёнка: не указана

д. Пятиловка, Коломенской волости , Богородицкого уезда, Тульской губернии
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.

Дочь: Канатова Домна Ульяновна

Мать ребёнка: не указана

д. Пятилихи, Богородицкого уезда, Тульской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Телегина Наталья Ульяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пегов Степан Ульянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
29.05.1904 ст.
Ботвинино, Чехов, Московская область
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