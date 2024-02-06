Пегов Ульян Антонович
Место рожденияПятиловка Тульской губернии, Богородицкого уезда Коломенской волости
Дата рожденияС 1846 по 1847 ст.
Дата смерти29.05.1904 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1846 по 1847 ст.
Отец: Пегов Пигов Антон
Пятиловка Тульской губернии, Богородицкого уезда Коломенской волости
Рождение ребёнка
Около 1865 ст.
Сын: Пегов Фрол Ульянович
д. Пятилинка, Богородицкого уезда, Тульской губернии
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.
Дочь: Пегова Надежда Ульяновна
д. Пятиловка, Коломенской волости, Богородицкого уезда, Тульской губернии
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Долгова Анна Ульяновна
д. Пятиловка, Коломенской волости , Богородицкого уезда, Тульской губернии
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.
Дочь: Канатова Домна Ульяновна
д. Пятилихи, Богородицкого уезда, Тульской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Телегина Наталья Ульяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
29.05.1904 ст.
Ботвинино, Чехов, Московская область