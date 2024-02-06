Пегова Гликерия Семеновна
Место рожденияд. Пятилки, Коломенской волости, Богородицкого уезда, Тульской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
д. Пятилки, Коломенской волости, Богородицкого уезда, Тульской губернии
Рождение ребёнка
07.02.1889 ст.
Отец ребёнка: Пегов Степан Ульянович
Сынково, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
06.11.1890
Отец ребёнка: Пегов Степан Ульянович
Коледино, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
03.10.1892 ст.
Отец ребёнка: Пегов Степан Ульянович
д.Пятиловка Тульской губернии, Богородицкого уезда Коломенской волости
Рождение ребёнка
30.01.1896 ст.
Отец ребёнка: Пегов Степан Ульянович
Смерть
Неизвестно