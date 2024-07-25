Носова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Носов Иван Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1932
Дочь: Коновалова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Носов Иван Константинович
Рождение ребёнка
08.11.1935
Дочь: Гришина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Носов Иван Константинович
Смерть
Неизвестно