Носова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Носов Иван Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Иван Константинович

Рождение ребёнка
16.08.1932

Дочь: Коновалова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Носов Иван Константинович

Рождение ребёнка
08.11.1935

Дочь: Гришина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Носов Иван Константинович

Смерть
Неизвестно

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