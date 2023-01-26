село Каменка, село Каменка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Каменка

Тамалинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Каменка Обвальской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4646.
По обвинению в злостном не платеже продналога граждан с. Каменки Обвальской волости Ментюкова Александра и Ментюкова Якова и Зотова Константина Трофимова. 1920–1921 гг. / Показать все
По обвинению в злостном не платеже продналога гражданами с. Каменки Обвальской волости Шорина Никиты Ильича, Хрулина Ефима Дмитриевича и др. 1921 г. // Гос. архив Пензенс Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Чембарский уезд
1661Каменка, д. вл.при рч. Сюверне.2727½120441489

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Обвальская волость
985. Каменка, сельцо бывшее владельческое, при речке Сюверне, дворов 152, жителей 1140, церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Тамалинский район
47732Каменкасело52°48'43°12'N-38-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Тамалинский муниципальный район, Сельское поселение Ульяновский сельсовет
56658437126с Каменкасело
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