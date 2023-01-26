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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Каменка Обвальской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4646.
По обвинению в злостном не платеже продналога граждан с. Каменки Обвальской волости Ментюкова Александра и Ментюкова Якова и Зотова Константина Трофимова. 1920–1921 гг. / Показать все
По обвинению в злостном не платеже продналога гражданами с. Каменки Обвальской волости Шорина Никиты Ильича, Хрулина Ефима Дмитриевича и др. 1921 г. // Гос. архив Пензенс Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1661Каменка, д. вл.при рч. Сюверне.2727½120441489
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
985. Каменка, сельцо бывшее владельческое, при речке Сюверне, дворов 152, жителей 1140, церковь православная, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47732Каменкасело52°48'43°12'N-38-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56658437126с Каменкасело