Коворотуша (Овчарик) Яков Стефанович
Место рождения
Дата рождения22.10.1823 ст.
Дата смерти23.06.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
22.10.1823 ст.
Запись в метрической книге о рождении № 50 от 22.10.1823, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=688
Смена фамилии
Между 1824 и 1846 ст.
Овчарик заменена на Коворотуша. Причина и дата не известна
Бракосочетание
16.01.1849 ст.
Запись в метрической книге о бракосочетании № 2 от 16.01.1849, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=997
Рождение ребёнка
25.10.1849 ст.
Дочь: Коворотуша Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Коворотуша (Кош) Мария Емилиановна
Запись в метрической книге о рождении № 44 от 25.10.1849, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=177
Рождение ребёнка
16.03.1852 ст.
Сын: Коворотуша Макарий Яковлевич
Мать ребёнка: Коворотуша (Кош) Мария Емилиановна
Запись в метрической книге о рождении № 14 от 16.03.1852, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=245
Рождение ребёнка
01.10.1854 ст.
Сын: Коворотуша Ананий Яковлевич
Мать ребёнка: Коворотуша (Кош) Мария Емилиановна
Запись в метрической книге о рождении № 44 от 01.10.1854, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=459
Рождение ребёнка
14.01.1858 ст.
Дочь: Коворотуша Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Коворотуша (Кош) Мария Емилиановна
Запись в метрической книге о рождении № 3 от 14.01.1858, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=561
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Дочь: Коворотуша Зиновия Яковлевна
Мать ребёнка: Коворотуша (Кош) Мария Емилиановна
Рождение ребёнка
23.09.1862 ст.
Сын: Коворотуша Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Коворотуша (Кош) Мария Емилиановна
Запись в метрической книге о рождении № 51 от 19.10.1861, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=1139
Рождение ребёнка
1869 ст.
Сын: Коворотуша Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Коворотуша (Кош) Мария Емилиановна
Рождение ребёнка
12.09.1870 ст.
Сын: Коворотуша Корнилий Яковлевич
Мать ребёнка: Коворотуша (Кош) Мария Емилиановна
Запись в метрической книге о рождении № 48 от 12.09.1870, Преображенская церковь
Смерть
23.06.1894 ст.