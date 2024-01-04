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Коворотуша Анастасия Яковлевна

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

14.01.1858 ст.

Дата смерти

02.06.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1858 ст.

Отец: Коворотуша Яков Стефанович

Мать: Коворотуша Мария Емилиановна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 3 от 14.01.1858, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=561
Смерть
02.06.1908 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о смерти № 12 от 02.06.1908, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=508
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