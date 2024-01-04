Коворотуша Анастасия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения14.01.1858 ст.
Дата смерти02.06.1908 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1858 ст.
Запись в метрической книге о рождении № 3 от 14.01.1858, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=561
Смерть
02.06.1908 ст.
Запись в метрической книге о смерти № 12 от 02.06.1908, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=508