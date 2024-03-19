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Коворотуша Сергей Яковлевич

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

23.09.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1862 ст.

Отец: Коворотуша Яков Стефанович

Мать: Коворотуша Мария Емилиановна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 51 от 19.10.1861, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=1139
Бракосочетание
28.05.1886 ст.

Жена: Коворотуша Феодосия Алексеевна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в книге брачных обысков № 31 от 28.05.1886, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=153 (2 страницы)
Смерть
Неизвестно
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