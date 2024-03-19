Коворотуша Сергей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения23.09.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1862 ст.
Запись в метрической книге о рождении № 51 от 19.10.1861, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=1139
Бракосочетание
28.05.1886 ст.
Запись в книге брачных обысков № 31 от 28.05.1886, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=153 (2 страницы)
Смерть
Неизвестно