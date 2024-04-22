Коворотуша (Кармалакына) Феодосия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коворотуша (Кармалакына) Феодосия Алексеевна

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

24.05.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 17 от 24.05.1867, Преображенская церковь
Бракосочетание
28.05.1886 ст.

Муж: Коворотуша Сергей Яковлевич

Гужовка, Чернігівська область
Запись в книге брачных обысков № 31 от 28.05.1886, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=153 (2 страницы)
Смерть
Неизвестно
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