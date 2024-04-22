Коворотуша (Кармалакына) Феодосия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения24.05.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1867 ст.
Запись в метрической книге о рождении № 17 от 24.05.1867, Преображенская церковь
Бракосочетание
28.05.1886 ст.
Запись в книге брачных обысков № 31 от 28.05.1886, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=153 (2 страницы)
Смерть
Неизвестно