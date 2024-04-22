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Коворотуша Корнилий Яковлевич

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

12.09.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1870 ст.

Отец: Коворотуша Яков Стефанович

Мать: Коворотуша Мария Емилиановна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 48 от 12.09.1870, Преображенская церковь
Бракосочетание
31.10.1893 ст.

Жена: Коворотуша Ирина Матвеевна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в книге брачных обысков № 17 от 31.10.1893, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=299 (2 страницы)
Смерть
Неизвестно
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