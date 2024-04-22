Коворотуша (Ивченкова) Ирина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коворотуша (Ивченкова) Ирина Матвеевна

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

12.04.1874 ст.

Дата смерти

30.01.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 23 от 12.04.1874, Преображенская церковь
Бракосочетание
31.10.1893 ст.

Муж: Коворотуша Корнилий Яковлевич

Гужовка, Чернігівська область
Запись в книге брачных обысков № 17 от 31.10.1893, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=299 (2 страницы)
Смерть
30.01.1900 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о смерти № 8 от 31.01.1900, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=374
Похороны
31.01.1900 ст.
Гужовка, Чернігівська область
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