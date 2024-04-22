Коворотуша (Ивченкова) Ирина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения12.04.1874 ст.
Дата смерти30.01.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1874 ст.
Запись в метрической книге о рождении № 23 от 12.04.1874, Преображенская церковь
Бракосочетание
31.10.1893 ст.
Запись в книге брачных обысков № 17 от 31.10.1893, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=299 (2 страницы)
Смерть
30.01.1900 ст.
Запись в метрической книге о смерти № 8 от 31.01.1900, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=374
Похороны
31.01.1900 ст.