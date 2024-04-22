Коворотуша Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1869 ст.
Дата смерти27.06.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.
Рождение ребёнка
07.03.1904 ст.
Дочь: Коворотуша Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Коворотуша Ксения Андреевна
Запись в метрической книге о рождении № 13 от 07.03.1904, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007782405?i=128
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.1908 ст.
Запись в метрической книге о смерти № 18 от 28.06.1908, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=509
Похороны
28.06.1908 ст.