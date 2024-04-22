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Коворотуша Григорий Яковлевич

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

27.06.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: Коворотуша Яков Стефанович

Мать: Коворотуша Мария Емилиановна

Гужовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.03.1904 ст.

Дочь: Коворотуша Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Коворотуша Ксения Андреевна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 13 от 07.03.1904, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007782405?i=128
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коворотуша Ксения Андреевна

Смерть
27.06.1908 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о смерти № 18 от 28.06.1908, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=509
Похороны
28.06.1908 ст.
Гужовка, Чернігівська область
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