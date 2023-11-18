Коворотуша Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коворотуша Ксения Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1904 ст.

Дочь: Коворотуша Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Коворотуша Григорий Яковлевич

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 13 от 07.03.1904, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007782405?i=128
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коворотуша Григорий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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