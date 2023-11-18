Коворотуша Ксения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
07.03.1904 ст.
Дочь: Коворотуша Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Коворотуша Григорий Яковлевич
Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 13 от 07.03.1904, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007782405?i=128
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно