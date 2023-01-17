Фома Еремеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Еремей
Мать: не указана
ИВ-1737 Фома Еремиев 60=1677 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Фома Еремиев 62=1677 ИВ-1740 Фома Еремиев 63=1677 ИВ-1741 Фома Еремиев 65=1676 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Фома Еремеев 71=1673 И... Показать все
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Параскева Фомина
Мать ребёнка: Елена Михайлова
ИВ-1737 Параскева 20=1717 ИВ-1738 ---, 1753, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Параскевы нет (где она?) В более поздних ИВ Параскевы нет (где она?)
Рождение ребёнка
1719
Сын: Пётр Фомин
Мать ребёнка: Елена Михайлова
ИВ-1737 Пётр 18=1719 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Пётр 20=1719 ИВ-1753, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Петра нет (где он?) В поздних ИВ его нет ((где он?)
Рождение ребёнка
1721
Сын: Сергей Фомин
Мать ребёнка: Елена Михайлова
ИВ-1737 Сергей 16=1721 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Сергей 18=1721 ИВ-1740 Сергей 19=1721 ИВ-1741 Сергей 21=1720, жены нет ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Сергей 25=1719, жена есть ИВ-1745 --... Показать все
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Мария Фомина
Мать ребёнка: Елена Михайлова
ИВ-1737 Марья 12=1725 ИВ-1738 --- ИВ-1739, 1740 Марии нет (где она?) ИВ-1741 Мария 12=1729 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Мария 17=1727 ИВ-1753, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Ма... Показать все
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Вторая Жена Агафья Фомина
Мать ребёнка: Елена Михайлова
ЛУКИНО ИВ-1737 Агафья 9=1728 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Агафья 17=1722 ИВ-1740 Агафья 16=1724 ИВ-1741 Агафья 18=1723 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Агафья 15=1729 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Агафь... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно