Мария Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Фома Еремеев
Мать: Елена Михайлова
ИВ-1737 Марья 12=1725 ИВ-1738 --- ИВ-1739, 1740 Марии нет (где она?) ИВ-1741 Мария 12=1729 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Мария 17=1727 ИВ-1753, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Ма... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно