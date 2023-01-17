Мария Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1677 г.р.

Мать

1687 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Фома Еремеев

Мать: Елена Михайлова

ИВ-1737 Марья 12=1725 ИВ-1738 --- ИВ-1739, 1740 Марии нет (где она?) ИВ-1741 Мария 12=1729 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Мария 17=1727 ИВ-1753, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Ма... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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