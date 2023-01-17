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Василий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1712 г.р.

Мать

1728 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Иван Андреев

Мать: Вторая Жена Агафья Фомина

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Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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