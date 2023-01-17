Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Иван Андреев
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Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно