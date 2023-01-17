Пётр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Иван Андреев
ИВ-1751 --- ИВ-1752 Пётр 4=1748 ИВ-1753 Пётр 8=1745 ИВ-1754 Пётр 6=1748 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Пётр 8=1748 ИВ-1757 Пётр 10=1747 ИВ-1756 Пётр 8=1748 ИВ-1756 Пётр 8=1748 ИВ-1756 Пётр 8=1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно