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Пётр Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1712 г.р.

Мать

1728 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Иван Андреев

Мать: Вторая Жена Агафья Фомина

ИВ-1751 --- ИВ-1752 Пётр 4=1748 ИВ-1753 Пётр 8=1745 ИВ-1754 Пётр 6=1748 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Пётр 8=1748 ИВ-1757 Пётр 10=1747 ИВ-1756 Пётр 8=1748 ИВ-1756 Пётр 8=1748 ИВ-1756 Пётр 8=1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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