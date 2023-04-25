Зиновия Тихонова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.08.1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ЯГРЕНЕВО МК-1767 15.07.1767 Той вотчины деревни Урвихина крестьянин отрок Пётр Иванов той же вотчины деревни Ягренева с крестьянкой Тихановой дочерью Михайлова девкой Зиновией первым браком УРВИХИНО ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.07.1767
Муж: Пётр Иванов
МК-1767 15.07.1767 Той вотчины деревни Урвихина крестьянин отрок Пётр Иванов той же вотчины деревни Ягренева с крестьянкой Тихановой дочерью Михайлова девкой Зиновией первым браком
Смерть
28.08.1788
МК-1788 28.08.1788 Деревни Урвихина крестьянская жена Зиновия Тиханова неизвестною болезнию