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Зиновия Тихонова

Место рождения

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.08.1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЯГРЕНЕВО МК-1767 15.07.1767 Той вотчины деревни Урвихина крестьянин отрок Пётр Иванов той же вотчины деревни Ягренева с крестьянкой Тихановой дочерью Михайлова девкой Зиновией первым браком УРВИХИНО ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
15.07.1767

Муж: Пётр Иванов

МК-1767 15.07.1767 Той вотчины деревни Урвихина крестьянин отрок Пётр Иванов той же вотчины деревни Ягренева с крестьянкой Тихановой дочерью Михайлова девкой Зиновией первым браком
Смерть
28.08.1788
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1788 28.08.1788 Деревни Урвихина крестьянская жена Зиновия Тиханова неизвестною болезнию

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