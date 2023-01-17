Параскева Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1677 г.р.

Мать

1687 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Фома Еремеев

Мать: Елена Михайлова

ИВ-1737 Параскева 20=1717 ИВ-1738 ---, 1753, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Параскевы нет (где она?) В более поздних ИВ Параскевы нет (где она?)
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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