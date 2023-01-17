Параскева Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Фома Еремеев
Мать: Елена Михайлова
ИВ-1737 Параскева 20=1717 ИВ-1738 ---, 1753, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Параскевы нет (где она?) В более поздних ИВ Параскевы нет (где она?)
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно