Пётр Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Фома Еремеев
Мать: Елена Михайлова
ИВ-1737 Пётр 18=1719 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Пётр 20=1719 ИВ-1753, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Петра нет (где он?) В поздних ИВ его нет ((где он?)
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно