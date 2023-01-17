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Пётр Фомин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1677 г.р.

Мать

1687 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Фома Еремеев

Мать: Елена Михайлова

ИВ-1737 Пётр 18=1719 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Пётр 20=1719 ИВ-1753, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Петра нет (где он?) В поздних ИВ его нет ((где он?)
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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