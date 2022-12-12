Вторая Жена Агафья Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1728
Отец: Фома Еремеев
Мать: Елена Михайлова
ЛУКИНО ИВ-1737 Агафья 9=1728 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Агафья 17=1722 ИВ-1740 Агафья 16=1724 ИВ-1741 Агафья 18=1723 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Агафья 15=1729 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Агафь... Показать все
Бракосочетание
27.07.1747
Муж: Иван Андреев
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1747 27.07.1747 Той же вотчины деревни Урвихина вдовец Иван Андреев той же вотчины деревни Лукина с крестьянкой Фоминой дочерью девицей МАРИЕЙ (ОШИБКА?)
Рождение ребёнка
1748
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
ИВ-1751 --- ИВ-1752 Пётр 4=1748 ИВ-1753 Пётр 8=1745 ИВ-1754 Пётр 6=1748 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Пётр 8=1748
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
ИВ-1751 --- ИВ-1752 Акилина 2=1750 ИВ-1753 Акилины нет (где она?) ИВ-1754 Акилина 2=1752 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Акилины нет (где она?)
Рождение ребёнка
1753
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
ИВ-1756 Василей 3=1753
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно